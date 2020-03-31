Переусердствовал: магнитогорец, вернувшись из-за границы, не стал ждать врачей дома

Житель Магнитогорска вместо самоизоляции после заграничной поездки отправился прямиком в поликлинику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 30 марта, в поликлинике, расположенной по улице Советская в Магнитогорске. Очевидцы рассказали о нем в социальных сетях.

«В поликлинике на Советской, 219 пациентам, находящимся запретили выходить, дверь закрыли, никого не выпускали, медперсонал сказал, что в поликлинику пришел больной с коронавирусной инфекцией. Со слов находящихся там людей, в поликлинике на тот момент было несколько десятков человек, с людей взяли данные и отпустили домой. Поликлинику временно закрыли», – рассказали в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск».

Руководство медицинского учреждения сообщило, что в поликлинику, действительно, обратился южноуралец, приехавший из Алма-Аты. Он не самоизолировался после путешествия, не обратился на горячую линию, а сам решил прийти в поликлинику.

«Следуя алгоритму действий и в целях безопасности, поликлинику закрыли на время и продезинфицировали помещение. Собрали данные всех, кто находился в данный момент на месте, – уточнили в медучреждении. – Далее – возобновили прием. С этого дня пациент находится под наблюдением врачей, медики провели осмотр и взяли анализы. Причин для беспокойства нет, это стандартные процедуры в данном случае».

Результат анализов пока неизвестен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.20

Плюс 500: в России число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи человек, 17 – погибли. / Госдума утвердила «антикоронавирусный» пакет законопроектов: правительству разрешили вводить режим ЧС. / В Челябинской области введен тотальный карантин (Документ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»