Дети гуляли, муж пил: жительница Челябинской области не смогла выбраться из огня

В Октябрьском районе в огне погибла женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла накануне вечером в одном из частных домов поселка Крутоярский Октябрьского района.

Пожар в одной из квартир частного дома на двух хозяев произошел около пяти часов вечера. В этот момент в квартире находилась женщина, ее супруг и гость супруга. А трое детей, младшему из которых тринадцать лет, гуляли на улице.

Муж с другом с самого утра распивали спиртное на кухне. Женщина-инвалид, страдающая психическим заболеванием и малоподвижностью, была предоставлена сама себе. Начальная стадия пожара осталась незамеченной, несмотря на сработавший датчик автоматической пожарной защиты.

Пожарную охрану вызвали соседи. Пожарно-спасательная часть находится всего в километре от дома, поэтому огнеборцы уже через считанные минуты были на месте вызова. Из квартиры шел густой дым. Хозяин сообщил, что внутри осталась его жена: он не смог ее найти в задымленной комнате. Вместе с подбежавшими детьми они пытались потушить пожар своими силами, но безрезультатно.

Женщину обнаружили пожарные. Она получила серьезное отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью. Со слов родственников, в силу заболевания, она не всегда отдавала отчет своим действиям, в том числе неоднократно бросала непотушенные спички и сигареты в комнате прямо на ковролин.

По решению губернатора Челябинской области жилье семей социального риска, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров на безвозмездной основе оборудуются автономными пожарными извещателями. Был такой датчик и в злополучной квартире. Но ни автоматическая пожарная защита, ни непосредственная близость пожарно-спасательного подразделения не спасли семью от трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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