«ЧелябГЭТ» сократит подвижной состав на линии на время режима самоизоляции

В Челябинске сократят выпуск трамваев и троллейбусов на время режима жесткой самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «ЧелябГЭТ» сократит выпуск трамваев и троллейбусов в середине дня в связи со спадом пассажиропотока. Кроме того, ряд транспортных средств будут двигаться по сокращенному маршруту.

Об этом сообщили на самом транспортном предприятии. Соответствующие изменения внесены также в расписание на сайте Службы организации движения.

Как отметил муниципальный перевозчик, в часы пик электротранспорт будет работать в обычном режиме. Сокращение планируется в промежутке между 11:30 и 14:00. В это время количество трамваев будет сокращено на 21 вагон (около 20%), троллейбусов – на 53 машины (порядка 40%).

Напомним, ранее начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев заявлял о возможной оптимизации работы общественного транспорта на время карантинной недели.

Сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области заявил о введении в регионе режима жесткой изоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.20

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