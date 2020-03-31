Имбирная истерия докатилась до Южного Урала

Имбирная истерия докатилась до Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске корень имбиря внезапно подорожал в 10 раз.

«Пришла в ТЦ «Казачий» для покупки свежего корня имбиря. Сначала продавец устно озвучила цену: «2500 за кг». Я добилась, чтобы все-таки был ценник на данный товар. Пришел предприниматель и быстро написал. Вопрос: «У нас имбирь от куда доставляют за такую стоимость?"

Куда смотрят власти? Имбирь – элементарно можно беременным для поднятия иммунитета, почему сейчас на данный продукт такая стоимость? По телефону горячей линии о повышении цен на продукты сообщила», – написала в соцсетях жительница Магнитогорска.

Одни участники обсуждения успокаивают землячку, сообщая, что у них в магазине имбирь уже по 4 тысячи, другие расстраивают: вчера видела по 300.

Некоторые пытаются защитить торговцев, взвинтивших цены: дескать, виноваты оптовики, поднявшие отпускную цену до 1,5 – 2 тысяч за килограмм.

Южноуральцы, как и другие жители России, бросились скупать имбирь, когда кто-то заявил, что он повышает иммунитет. И многие тут же решили, что корень – панацея от всех вирусов, включая «корону». Появились даже такие рецепты: «Привязать кусочек корня имбиря к руке или ноге – он будет отпугивать вирусы».

Медики заявляют, что иммунитет зависит от многих факторов и одним продуктом улучшить его нельзя. При этом имбирь раздражает желудок, что может вызвать обратное действие.

Но, поскольку лекарства от коронавируса, а из аптек исчезли все средства самозащиты, люди пытаются запастись хоть чем-то, что, по их мнению, может помочь, чем и пользуются торговцы.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.20

«Режим цифрового контроля»: коронавирус создает России новые политические проблемы. / «ЧелябГЭТ» сократит подвижной состав на линии на время режима самоизоляции. / «Жути нагнали – аж страшно!» СовФед одобрил гигантские штрафы за нарушения во время карантина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»