Уральские металлурги призвали земляков к максимальной ответственности

Гендиректор ММК Павел Шиляев призвал магнитогорцев проявить максимум сознательности во время режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Магнитогорском металлургическом комбинате стараются соблюдать все рекомендации властей и медиков по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор предприятия Павел Шиляев.

«Создан оперативный штаб, разрабатывающий и реализующий программу профилактических мероприятий в условиях эпидемиологических ограничений, созданы рабочие группы в подразделениях, возглавляемые их руководителями. Сознательно повторюсь, мы прекрасно понимаем, что можем влиять на ситуацию только одним способом – минимизацией контактов. Вот, собственно, этим мы сейчас прежде всего и занимаемся, – рассказал топ-менеджер. – Отменены или перенесены на более поздний срок все мероприятия, предполагающие присутствие большого количества людей и увеличивающие из-за этого риск заражения, – сменно-встречные собрания, неофициальные и полуофициальные встречи, конференции, семинары, спортивные соревнования».

Кроме того, до особого распоряжения отменены все виды медицинских осмотров в поликлиниках комбината. «Конечно, работодатель обязан следить за здоровьем своих работников, но в текущих условиях не провести медосмотры – это благо», – отмечают в руководстве ММК.

В предприятии отмечают, что перевели в меру возможности на удаленную работу часть своих сотрудников – примерно 500 человек, занятых в основных бизнес-процессах ММК, будут работать дистанционно и после предстоящих длинных «выходных». «Тут важно понимать, что специфика металлургического производства такова, что основную часть персонала мы не можем перевести на дистанционный режим работы. Но и на промплощадке мы будем без всяких оговорок продолжать реализацию мероприятий, которые позволят снижать риски инфицирования. Причем подчеркну, что эти меры теперь надолго…", – заверяет Павел Шиляев.

Так, на комбинате и в компаниях Группы ММК совместно со специалистами медсанчасти реализуется комплекс мер санитарно-гигиенического характера. Повышена частота дезинфицирующих уборок в помещениях общего пользования – санузлах, столовых, комнатах приёма пищи и отдыха. Особое внимание уделяется контактным поверхностям – перильным ограждениям, дверным ручкам. Закупается дополнительное количество респираторов, салфетки и специальные средства для дезинфекции рук. Помещения оснащаются дозаторами с дезинфицирующими средствами и специальными устройствами для дезинфекции воздуха. Разработан регламент по проведению поточного измерения температуры тела работников.

Также организовано оперативное информирование персонала предприятия. Для этого в мобильном приложении «Мой ММК», а также на корпоративном портале созданы специальные разделы, посвященные профилактике коронавирусной инфекции. Там размещаются все внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы, касающиеся борьбы с коронавирусом, а также документы и рекомендации Роспотребнадзора, распоряжения правительства и другая информация, позволяющая правильно и эффективно противостоять угрозе. Эту же информацию доводят до сведения работников и по другим каналам внутренних коммуникаций. Наполнение актуальной информацией проводится в режиме онлайн, обновление идет постоянно.

«Главное в это непростое время – не поддаваться панике. Именно этим принципом руководствуется градообразующее предприятие – Магнитогорский металлургический комбинат, предпринимающий все меры для предотвращения распространения вируса, – отмечает Павел Шиляев. – Мы в первую очередь заинтересованы в сохранении персонала. Да, для ММК очень важно пройти сложнейший период с минимальными потерями – по объемам производства, по финансовым результатам, по доходности. Но самое важное для нас – это минимизировать возможные проблемы для людей. В этом прежде всего состоит наша ответственность перед городом и его жителями.

Я, как человек, как гражданин, как руководитель, призываю магнитогорцев к адекватному пониманию ситуации.

Проблема, которую принесла пандемия коронавируса, все-таки временная. Появятся вакцины, определенное количество людей переболеет, приобретет иммунитет к COVID-19, пандемия прекратится, и жизнь будет продолжаться. Но в данный момент я бы посоветовал всем горожанам задуматься, ответственно отнестись как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих и сознательно выполнять все рекомендации, направленные на нераспространение инфекции.

Проблема, с которой все мы сейчас столкнулись, – общечеловеческая. Справиться с ней может только сплоченное общество, город и коллектив. Вот именно к слаженным, сознательным и ответственным действиям в этот сложнейший период я и призываю всех магнитогорцев».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.20

«Режим цифрового контроля»: коронавирус создает России новые политические проблемы. / «ЧелябГЭТ» сократит подвижной состав на линии на время режима самоизоляции. / «Жути нагнали – аж страшно!» СовФед одобрил гигантские штрафы за нарушения во время карантина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»