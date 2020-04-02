На границах Челябинской области ГИБДД разворачивает машины обратно. Кого пускают?

Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах субъекта Федерации сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях.

«Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости», – уточнили в силовом ведомстве.

Для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел проводится оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи порядка по громкой связи напоминают южноуральцам о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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