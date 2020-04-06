Мишустин запретил перекрывать границы между регионами

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах, отметив, что правительство услышало поступившие сигналы. Такое заявление он сделал в ходе заседания правительства, передает РБК.

По его словам, дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией Covid-19, предоставленные регионам главой государства Владимиром Путиным, должны быть адекватными ситуации и мерам, которые предусмотрели федеральные власти.

Он напомнил, что на минувшей неделе были случаи, когда руководство отдельных регионов закрывало административные границы, запретив проезд граждан и транспорта на свою территорию. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась. Не надо путать региональные полномочия с федеральными», – подчеркнул Мишустин.

Помимо этого Мишустин подверг критике тех губернаторов, кто препятствует работе служб доставки, мешает перемещению грузового транспорта между регионами, закрывает пункты выдачи заказов. «Просто недопустимо усложнять работу онлайн-торговли. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», – сказал премьер.

Первым регионом, который полностью перекрыл административные границы, стала Чечня, куда с 5 апреля был полностью запрещен въезд транспорта. Как писал «Новый День», ранее схожие меры предприняли власти Челябинской области. В результате на территорию региона могли въехать только грузовики с товарами первой необходимости, машины, водители которых могли документально доказать, что следуют транзитом, а также те, кто возвращался на место регистрации или фактического проживания.

Удмуртские власти в свою очередь анонсировали установку контрольно-пропускных пунктов на въезде в регион и уделять их работе особое внимание. В Севастополе на несколько дней установили блокпосты.

Отметим, что за минувшие сутки в России подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи зарегистрированы в 49 регионах, в том числе у 30 детей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В итоге число заболевших россиян достигло 6343 человек, из них 406 выздоровели, 47 умерли. На сегодняшний день инфекция распространилась в 80 российских регионах.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире насчитывается более 1 млн 276 тыс. заражений коронавирусом. Осложнения, вызванные инфекцией, унесли жизни более чем 69 тыс. человек. Справиться с болезнью смогли 264 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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