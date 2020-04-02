В ГИБДД рассказали о проверках на свердловских границах

ГИБДД Челябинской области устраивает проверки водителей на границах региона из-за пандемии коронавируса. Однако в соседней Свердловской области от такой меры контроля пока отказались. В УГИБДД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что на границах территории движение идет в обычном режиме. Но гаишники предупреждают водителей о необходимости соблюдать самоизоляцию, если по каким-то причинам останавливают автомобиль.

ГИБДД Челябинской области усилила пропускной режим на границах с другими регионами. «Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости», – уточнили в силовом ведомстве.

Екатеринбург, Елена Иванова

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