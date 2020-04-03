В Челябинске резко вырос спрос на алкоголь

Сотрудники челябинских алкомаркетов отмечают резкий рост спроса на горячительные напитки и сопутствующие товары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни выручка магазинов, торгующих спиртными напитками, сопоставима с показателями новогодних праздников.

«Скупают алкоголь как дикие! Хотя он не относится к группе товаров первой необходимости. Появился спрос на уголь, решетки и тому подобное, люди в открытую говорят, что ходят на шашлыки, на пикники, мол, они отдыхают». – цитирует «Комсомольская правда» продавцов одного из алкомаркетов.

Сотрудники отмечают, что им запрещено выходить на работу без масок и перчаток, но работодатель средствами индивидуальной защиты их не обеспечивает: позаботиться об этом они должны сами.

Напомним, власти Челябинской области не собираются ограничивать продажу алкоголя.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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