Губернатор Челябинской области внезапно перестал общаться с журналистами

В Челябинской области отменили ежедневные брифинги губернатора Алексея Текслера. Решение было внезапным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», докладывать о ситуации с коронавирусом в ежедневном режиме начинала первый вице-губернатор Ирина Гехт, но 27 марта глава региона перехватил инициативу и с этого дня проводил ежедневные брифинги сам. В минувшую пятницу журналистов предупредили: в выходные встречи не состоятся, губернатор сообщит о ситуации через соцсети.

В субботу Алексей Текслер выступил в Инстаграм, а в воскресенье информацию распространял уже минздрав. Однако вчера вечером пресс-служба губернатора сообщила: «В понедельник, 6 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Начало брифинга – в 11:00. Место проведения: ул. Цвиллинга, 27 (резиденция губернатора, 3 этаж). Сбор представителей СМИ в кабинете управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области – 10:40».

Но сегодня в 10:00 появилась информация, что очные брифинги отменены. Губернатор по-прежнему будет ежедневно докладывать о ситуации – трансляцию организует ОТВ, задавать вопросы предлагается заранее через соцсети.

Изменение формата общения объяснили усилением мер противовирусной профилактики.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.04.20

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