Что-то пошло не так: обещанный на 11 утра брифинг губернатора Текслера по коронавирусу отменили

В правительстве Челябинской области не могут определиться, как доносить до населения информацию о ситуации с коронавирусом. Сегодня, например, ежедневной сводки до сих пор нет.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром Алексей Текслер внезапно изменил схему связи с общественностью: в 10 утра стало известно, что традиционные брифинги для журналистов отменяются, губернатор будет по-прежнему будет докладывать о ситуации в области, но посредством теле- и интернет-трансляции.

Однако в назначенный час не состоялась и трансляция:

Переходим по предложенной ссылке:

Появилась другая ссылка, но:

И через минуту:

Как выяснилось, брифинг перенесли «в связи с изменением рабочего графика губернатора». Но теперь он будет проходить в режиме видеоконференцсвязи. Во сколько это произойдет и как будет организовано, пока не ясно. «Время начала брифинга будет определено по технической готовности», – сообщили в пресс-службе правительства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.04.20

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