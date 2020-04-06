В России разработали новое расписание ЕГЭ на 2020 год

Министерство просвещения и Рособрнадзор разработали проект нового расписания ЕГЭ. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году единые госэкзамены предлагается провести по следующей схеме.

Основная волна:

8 июня (понедельник) – география, литература, информатика (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

15 июня (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – биология и письменный этап по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) – устный этап по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Резервные дни:

1 июля (среда) – русский язык;

2 июля (четверг) – письменный этап по иностранным языкам, биология;

3 июля (пятница) – география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»);

6 июля (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);

7 июля (вторник) – история, физика;

8 июля (среда) – обществознание, химия;

10 июля (пятница) и 11 июля (суббота) – резерв по всем учебным предметам.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.04.20

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