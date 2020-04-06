В России разработали новое расписание ЕГЭ на 2020 год

Министерство просвещения и Рособрнадзор разработали проект нового расписания ЕГЭ. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году единые госэкзамены предлагается провести по следующей схеме.
Основная волна:
8 июня (понедельник) – география, литература, информатика (ИКТ);
11 июня (четверг) – русский язык;
15 июня (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);
18 июня (четверг) – история, физика;
22 июня (понедельник) – обществознание, химия;
25 июня (четверг) – биология и письменный этап по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) – устный этап по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Резервные дни:
1 июля (среда) – русский язык;
2 июля (четверг) – письменный этап по иностранным языкам, биология;
3 июля (пятница) – география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»);
6 июля (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);
7 июля (вторник) – история, физика;
8 июля (среда) – обществознание, химия;
10 июля (пятница) и 11 июля (суббота) – резерв по всем учебным предметам.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 06.04.20
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