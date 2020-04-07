Минпросвещения намерено придерживаться нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников и намерено его придерживаться. Ранее с инициативой отменить в текущем году ЕГЭ, которую он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, выступил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. При этом народный избранник указал на то, что именно так поступили американцы.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», – сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут проводить на дому «в том режиме, в которым удобно школьникам».

Министр заверил, что зарплаты учителей из-за перехода на дистанционное обучение снижены не будут, а также попросил сообщать ему, если такое случится. Сергей Кравцов рассказал, что возглавляемое им ведомство запустило онлайн-платформу для дистанционного обучения. Он отметил, что на сегодняшний день одна из главных проблем – «содержание дистанционных технологий, дистанционного обучения».

Ранее большинство учителей высказались о том, что после перехода на дистанционную форму обучения они столкнулись с повышенными нагрузками в том числе из-за нехватки соответствующих навыков и недостаточной технической оснащенности.

Как писал «Новый День», в 2020 году единые госэкзамены предлагается провести по следующей схеме.

Основная волна:

8 июня (понедельник) – география, литература, информатика (ИКТ);

11 июня (четверг) – русский язык;

15 июня (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);

18 июня (четверг) – история, физика;

22 июня (понедельник) – обществознание, химия;

25 июня (четверг) – биология и письменный этап по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) – устный этап по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Резервные дни:

1 июля (среда) – русский язык;

2 июля (четверг) – письменный этап по иностранным языкам, биология;

3 июля (пятница) – география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»);

6 июля (понедельник) – математика (базовый и профильный уровни);

7 июля (вторник) – история, физика;

8 июля (среда) – обществознание, химия;

10 июля (пятница) и 11 июля (суббота) – резерв по всем учебным предметам.

Ранее Минобрнауки перенесло сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сдача вступительных экзаменов сдвинется на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи ЕГЭ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.20

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