В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Министерство просвещения сообщило о переносе основного этапа Единого государственного экзамена на 8 июня. Причиной для принятия такого решения стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», – сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, он заявил, что с 30 марта по 3 апреля не будут работать все образовательные учреждения. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах, уточнил министр.

Решение о дальнейшей организации учебного процесса будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время. Информация поступит в регионы к середине следующей недели, пообещал Кравцов.

В 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: с 20 марта по 13 апреля – досрочный, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Для выпускников девятых классов: досрочный – с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня и дополнительный – с 4 по 18 сентября.

Ранее был перенесен период досрочного ЕГЭ. Помимо этого, на более позднюю дату отложили проведение финалов всероссийской школьной олимпиады.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.03.20

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