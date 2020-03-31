В России из-за пандемии переносят сроки вступительных экзаменов в вузах

В Минобрнауки России приняли решение перенести сроки вступительных экзаменов в вузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, сдача вступительных экзаменов сдвинется на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Фальков подчеркнул, что несмотря на это, зачисление абитуриентов планируется во второй половине августа. Он добавил, что в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год традиционно 1 сентября, но всё будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Отметим, что приемная кампания в вузы традиционно начинается 20 июня. Ранее Министерство просвещения РФ объявило о переносе на две недели сроков сдачи ЕГЭ. Основной этап, начало которого было намечено на 25 мая, стартует 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают девятиклассники, пройдет с 9 июня.

Фальков также сообщил, что в 2020 году число бюджетных мест в вузах было увеличено на 34 тысячи. По его словам, несмотря на начавшийся экономический спад, менять стратегию в министерстве не собираются. По его словам, «будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков». Министр добавил, что у регионов есть большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.

На 30 марта в 71 регионе России было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве и Подмосковье (1226 и 119 заболевших соответственно).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

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