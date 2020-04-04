Власти допустили повторный перенос ЕГЭ и продление учебного года

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов допустил повторный перенос периода сдачи Единого государственного экзамена, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится. Об этом министр заявил в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на странице Минпросвещения во «ВКонтакте». Ранее начало ЕГЭ отложили до 8 июня.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», – сказал Кравцов.

Министр также заявил, что обязательные государственные экзамены для выпускников 9 классов и Всероссийские проверочные работы не будут отменены, но, «скорее всего, будут проводиться после завершения учебного года».

При этом Кравцов не исключил продление учебного года. «До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», – заявил глава Минпросвещения.

Ранее Минобрнауки перенесло сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сдача вступительных экзаменов сдвинется на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи ЕГЭ.

Москва, Наталья Петрова

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