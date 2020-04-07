На Южном Урале продолжатся снегопады и метели

Жителей и власти Челябинской области предупредили о продлении штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 8 апреля, в отдельных районах региона ожидается умеренный снег, местами метели. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Южноуральцам советуют воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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