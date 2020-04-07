Областные чиновники готовятся штрафовать южноуральцев за нарушение режима самоизоляции

Чиновники двух министерств Челябинской области получили полномочия по привлечению к ответственности жителей, не соблюдающих режим самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно документу, право составлять административные протоколы по новой статье КоАП – 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) получили руководство и часть сотрудников министерства общественной безопасности и главного контрольного управления региона. Фактически, новая формулировка позволяет привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих действующий на Южном Урале режим повышенной готовности на территории.

Ранее полиция уже привлекала к административной ответственности южноуральцев. Но речь шла о части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения), при этом речь шла о несоблюдении предписанного режима изоляции. То есть речь шла о невыполнении предписания Роспотребнадзора гражданами, вернувшимися из-за границы.

Отметим, что еще вчера, 6 апреля, Алексей Текслер заявлял о возможности распространить действие статьи 6.3 КоАП и на обычных нарушителей режима самоизоляции. Даже рассказывал о предстоящей встрече с руководством регионального ГУ МВД по этому вопросу. Возможно, аргументы областного правительства не смогли убедить представителей силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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