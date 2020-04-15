В Челябинске определились с чиновниками, которые будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Мэрия Челябинска дополнила список чиновников, имеющих право составлять административные протоколы на горожан, нарушающих режим повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение, наделяющее сотрудников городской администрации правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КОАП РФ (нарушение режима повышенной готовности).

Теперь штрафовать челябинцев, гуляющих во время режима обязательной самоизоляции, смогут начальник управления по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев и его заместители Дмитрий Плеханов, Анатолий Запорожец и Евгений Малюгин.

Напомним, ранее аналогичный документ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, список должностных лиц, обладающих правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КОАП РФ, утвердило правительство РФ. В их число вошли сотрудники полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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