Полиция начнет составлять протоколы на любителей прогулок

Южноуральская полиция получила право составлять административные протоколы на гуляющих во время режима повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, распоряжением правительства Российской Федерации утвержден перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.

Согласно документу, сотрудники полиции наделены полномочиями собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. За данное нарушение законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

«При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой. Так, в соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 для граждан размер штрафа увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. Должностных лиц ожидает наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до трех лет. Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и собственно для юрлиц предусмотрены штрафы в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», – рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности на территории Южного Урала введен распоряжением правительства Челябинской области с 18 марта. В рамках него на территории региона введен ряд ограничений как для граждан, так и для организаций. В частности, граждане обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом.

Кроме того, южноуральцы обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам в случае рабочей необходимости, если деятельность не приостановлена в соответствии с распоряжением. Выход из дома на улицу также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от жилища.

На сегодняшний день сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на информирование граждан о соблюдении режима повышенной готовности. Стражи порядка проводят с южноуральцами профилактические беседы и просят без крайней необходимости не выходить из дома. Помимо этого, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организованно оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

Для организации более эффективной работы в Челябинске сформировано более ста групп патрулирования, включая шестнадцать передвижных пунктов полиции. Кроме того, совместно с представителями министерства здравоохранения осуществляется контроль за находящимися на изоляции гражданами. Сотрудники органов внутренних дел оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания о 14-дневных ограничениях. К выявленным нарушителям будут применяться меры в соответствии административным законодательством.

Аналогичные мероприятия продолжаются во всех городах и районах области. Особое внимание будет уделяться патрулированию парков и скверов. Содействие стражам порядка оказывают сотрудники регионального управления Росгвардии, военной полиции и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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