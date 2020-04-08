Акция «Бессмертный полк» в текущем году может пройти в других форматах

Акция «Бессмертный полк» в текущем году может пройти в других форматах – об этом завили координаторы общероссийского движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея сформировать «Бессмертный полк» принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны.

На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах. В 2014 году шествие «Бессмертного полка» состоялось в 400 населенных пунктах. К акции присоединились Казахстан, Беларусь, Киргизия, Украина и Израиль.

С 2015 года на улицы российских и зарубежных городов с портретами воевавших предков выходят миллионы людей. Но на этот раз – из-за пандемии коронавируса – от массовых шествий, похоже, придется отказаться.

«Что делать, если в этом году не получится выйти на улицу с портретом ветерана?

Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая, – говорится в официальном заявлении Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк». – Но, разумеется, каждый человек принимает решение самостоятельно, и тут мы полностью полагаемся на ваш здравый смысл.

Возможны ли действия, которые дают человеку возможность продемонстрировать свое личное отношение ко Дню Победы без риска для своего здоровья и здоровья окружающих?

Да, безусловно.

Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем солдате – это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами.

Социальные сети: сделайте фото своей семьи вместе с портретом или запишите свой рассказ на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома​​​

Разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в наших группах. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана.

Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Сайт Бессмертного полка: если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru – сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких. Дома: достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.04.20

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