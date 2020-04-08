В Челябинске закрыли на карантин отделение ОКБ №3: подтвержден коронавирус

Одно из пульмонологических отделений областной клинической больницы № 3 (челябинской больницы «скорой помощи») закрыли нам карантин: у пациента подтвержден коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больного перевели в ГКБ №8. У всех контактировавших с ним медиков и пациентов (отделение рассчитано на 60 человек) взяты анализа. По данным регионального минздрава, все результаты отрицательные.

Отделение продезинфицировано и закрыто на карантин, контактные медработники ушли в режим самоизоляции.

Подробности о пациенте не сообщаются.

Напомним, ПЦР-тесты для выявления коронавируса нового типа могут выдавать ложноотрицательный результат в диапазоне от 20% до 30% случаев. Так, первичные анализы медиков из Брединского района, вернувшихся из ОАЭ и вместо того, чтобы уйти в режим самоизоляции, вышедших на работу, тоже были отрицательными. Однако позже стало известно, что они все-таки инфицированы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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