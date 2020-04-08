Треть результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными

ПЦР-тесты для выявления коронавируса нового типа могут выдавать ложноотрицательный результат в диапазоне от 20% до 30% случаев. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев на конгрессе «Человек и лекарство».

В ходе доклада об основных ошибках при маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией специалист заявил: «Чувствительность метода ПЦР – 70-80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19».

По словам Авдеева, из 1,4 тысячи пациентов у 300 был отрицательный лабораторный тест на SARS-CoV-2, пишет «Медвестник». При этом компьютерная томография легких показала изменения, к которым приводит заражение новой коронавирусной инфекцией.

«Таким образом, наиболее чувствительным тестом для диагностики больных COVID-19 является компьютерная томография легких. Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики», – отметил пульмонолог.

По состоянию на 7 апреля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России достигло 7497 – заболевание выявлено в 81 регионе. За сутки от коронавируса скончались 11 человек, общее число жертв составило 54.

Москва, Зоя Осколкова

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