Выпускники 9 классов в текущем году будут сдавать только два экзамена

В России выпускники 9 классов в текущем году будут сдавать только русский язык и математику. Экзамены по выбору будут отменены. Соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие проведение ГИА-9, готовят министерство просвещения РФ и Рособрнадзор.

Как уже сообщал «Новый День», начало ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса перенесено с 22 мая на 9 июня. Теперь вносятся изменения в схему сдачи экзаменов.

«Если соответствующее решение будет принято, для получения аттестата в этом году девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Минпросвещения и Рособрнадзором будут установлены периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные даты проведения экзаменов», – сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В минобрнауки Челябинской области уточняют: решение уже принято, сейчас отрабатываются нюансы. Например, как быть с зачислением в профильные классы. Возможно, девятиклассникам смогут сдавать другие экзамены по желанию. А вот для поступления в колледжи и техникумы дополнительные экзамены не понадобятся.

Пункты проведения экзаменов (ППЭ) для девятиклассников могут быть организованы на базе тех школ, в которых они обучались. Также в этом году предполагается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов тех учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен в данном ППЭ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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