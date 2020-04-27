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Понедельник, 27 апреля 2020, 12:15 мск

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Министр просвещения признал неготовность российских школ к удаленке

Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что российские школы не были готовы к переходу на дистанционное обучение. Существовавшие образовательные онлайн-платформы нельзя было назвать неотъемлемой частью учебы.

«Когда стало очевидно, что эпидемия реальна, мы сразу начали разрабатывать возможные, даже самые пессимистичные сценарии развития событий. И для нас не стоял вопрос, что должно быть главным. Мы исходили из того, что ключевая задача – обеспечить здоровье детей, учителей, родителей, дедушек и бабушек. Все остальное отошло на второй план», – рассказал Кравцов в интервью «Коммерсанту».

Министр и сам столкнулся с трудностями. Его дочь «мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки». «Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком», – отметил глава Минпросвещения.

По его словам, в России давно велась работа по развитию информационных технологий, по их внедрению в школьный образовательный процесс, однако эти ресурсы нельзя было назвать неотъемлемой частью учебы.

«Но тут школы пришлось в буквальном смысле закрыть, и в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт, если так можно выразиться, на электронные площадки. Конечно, это получилось далеко не сразу и не везде», – признал Кравцов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все школы России перешли на дистанционное обучение. Родители и ученики жалуются на технические сбои и трудности в работе образовательных онлайн-площадок. Несмотря на это, власти не стали переносить ЕГЭ на следующий год, а лишь сдвинули сроки проведения экзаменов.

Москва, Зоя Осколкова

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