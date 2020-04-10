Вузы сообщили о готовности принимать экзамены онлайн

Российские вузы готовы провести летнюю сессию в онлайн-формате. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался с ректорами вузов в регионах, и они в большинстве своем заявили о возможности провести сессию онлайн. «Итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», – сказал Фальков.

Помимо этого, вузы получили рекомендацию провести в онлайн-режиме и дополнительные вступительные экзамены. Напомним, что сроки сдачи ЕГЭ и прохождения вступительных испытаний в вузы были сдвинуты из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, новый учебной год, как ожидается, начнется с 1 сентября, отмечает РБК.

Как писал «Новый День», Минпросвещения решило перенести проведение ЕГЭ на 8 июня вместо 25 мая.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.20

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