«Неясно, что нас ждет осенью». Вузам надо готовиться к продолжению онлайн-обучения – Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения из-за неясности ситуации с коронавирусом в России осенью. Такое заявление она сделала на заседании правления Российского Союза ректоров.

Голикова отметила, что неизвестно, что «нас ждет осенью». При этом вице-премьер призналась, что не «хотела об этом говорить», но это нужно озвучивать, в силу того, что она возглавляет оперативную работу по борьбе с коронавирусом. В связи с этим, продолжила Голикова, нужно готовиться к разному развитию ситуации. «С учетом опыта, приобретенного весной, мы хотим более достойно пройти период осенне-зимний», – заявила она.

Голикова подчеркнула, вузам в России нужно быть готовым к тем вызовам, которые могут встать перед страной еще раз. Следует быть готовым к возможному дистанционному образованию, отметила она, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте школы и вузы перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Вузы готовятся провести летнюю сессию в онлайн-режиме.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что вузы вправе отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии нового коронавируса. Учебные заведения могут выбрать в качестве итоговой аттестации только защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

В случае если образовательный стандарт допускает проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, то вуз может отменить государственный экзамен, пояснили в пресс-службе Минобранауки, отметив, что разрешение министерства получать не нужно.

Москва, Наталья Петрова

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