Глава Роспотребнадзора надеется, что дети вернутся в школу 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на возобновление школьного обучения в очном формате с 1 сентября. Такое заявление главный санитарный врач России сделала на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено, – 1 сентября», – цитирует Попову РИА «Новости».

Руководитель Роспотребнадзора при этом отметила, что в мире без привычной формы обучения осталось более миллиарда детей. По ее словам, все страны ищут выход из этой ситуации.

Попова напомнила, что разработанные Роспотребнадзором рекомендации об организации учебного процесса, в частности, разное время начала уроков и перемен для разных классов, основывается на необходимости разобщить детей и предотвратить заражение коронавирусом.

Она подчеркнула, что по мере изменения эпидемической обстановки в стране Роспотребнадзор будет вносить изменения в эти рекомендации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения из-за неясности ситуации с коронавирусом в России осенью. Неизвестно, что «нас ждет осенью», и в связи с этим следует готовиться к разному развитию ситуации, отметила она.

Напомним, в марте школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Вузы проводят сессию в дистанционном режиме. Поступать в вузы абитуриенты-2020 также будут онлайн.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 09.06.20

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