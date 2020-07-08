В России отменили традиционные школьные линейки 1 сентября: «Будет другой формат»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября из-за коронавируса.

По его словам, с целью соблюдения мер безопасности линейки пройдут в измененном формате.

«По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», – сказал глава Минпросвещения на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» (цитата по РИА «Новости»). При этом министр не уточнил, в каком именно формате пройдут в школах праздники по случаю нового учебного года.

Кравцов также сообщил, что 1 сентября в школах планируется провести диагностику знаний учащихся по итогам дистанционного обучения, причем оценки выставляться не будут. По его словам, на случай выявлении пробелов в знаниях уже подготовлены программы для их ликвидации, «чтобы выровнять образовательные результаты до необходимого уровня».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.07.20

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