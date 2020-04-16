В Минобранауки заявили о праве вузов отменить госэкзамены из-за коронавируса

Российские вузы вправе отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования России.

В ведомстве отметили, что вузы могут выбрать в качестве итоговой аттестации только защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), передает РИА «Новости».

В случае если образовательный стандарт допускает проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, то вуз может отменить государственный экзамен, указали в пресс-службе Минобранауки, отметив, что разрешение министерства получать не нужно.

Ранее Финансовый университет при правительстве России из-за ситуации с COVID-19 отменил госэкзамены для студентов-выпускников. Диплом будут выдавать по итогам защиты выпускной квалификационной работы. Данное решение не касается студентов, обучающихся на направлении «Юриспруденция».

Напомним, в марте российские вузы были переведены на дистанционную форму обучения из-за с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 16.04.20

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