Министр связи РФ пообещал пока не запрещать для школьников Zоом

Иностранные платформы, через которые сейчас российские школьники могут участвовать в дистанционных уроках, в ближайшее время не будут запрещены. Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Все школы могут сейчас использовать те ресурсы, которые есть. Понятно, что наша задача с минпросвещения сделать безопасную среду для онлайн видеокоммуникаций учитель-учащийся, – отметил он. – У нас есть неплохие наработки, которые Сергей Сергеевич [Кравцов] еще запускал, когда был руководителем Рособрнадзора в рамках видеонаблюдения за сдачей ЕГЭ. На базе этой платформы мы сейчас рассматриваем несколько отечественных решений, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис».

Шадаев заверил, что министерство не намерено идти по пути ограничений. «По крайней мере, до тех пор, пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно запрещать ничего не будем», – заверил министр.

Ранее сообщалось, что в Саратове школам было настоятельно рекомендовано запретить использование для проведения дистанционных уроков сервиса Zoom, который педагоги называют наиболее удобным для видеоконференций. Причиной стало то, что во время урока в одной из школ кто-то включил рекламу порносайта.

Москва, Татьяна Дорофеева

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