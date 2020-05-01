Минпросвещения озвучило рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Они учитывают необходимость сохранения для учащихся полноценных летних каникул.

Для учеников 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки).

Для 10 классов рекомендовано завершить обучение до 29 мая / 30 мая соответственно.

9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

В ведомстве пояснили, что окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и применяемые в регионе меры по защите здоровья людей.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что рекомендации были выработаны с учетом мнений экспертного сообщества и психологов, чтобы обеспечить школьникам полноценный отдых, пишет «РГ».

«Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты, и сейчас мы тщательно ведем процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в тоже время, программа не превысила допустимые нагрузки», – сказал министр.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

Апокалиптичный Первомай: в центре города в праздничное утро – ни души (ФОТО). / Берлин возложил вину за срыв нормандских договорённостей – в равной степени на Киев и Москву. / Такой транзит нам не нужен: США запретят МВФ спасать Украину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»