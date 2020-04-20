Эксперты призвали изменить программу обучения в педвузах из-за коронавируса

Переход школьного обучения в дистанционный формат на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа показал, что к такой форме обучения оказались подготовлены далеко не все ученики и учителя. Об этом заявили эксперты Института прогрессивного образования, пишет RT. В связи с этим они обратились в Минпросвещения России с предложением инициировать введение в педагогических вузах дополнительных курсов по дистанционному обучению.

Эксперты считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих педагогов, а для будущих учителей внедрить дополнительные дисциплины по дистанционной работе в педагогических вузах. Если министерство пойдет навстречу авторам инициативы, то в программе обучения могут появиться такие дисциплины, как «Методика дистанционного преподавания», «Компьютеризация современного урока» и «Геймификация для учителя».

«Полагаем, что озвученные предложения могут послужить стимулом для разработки единой методологии наращивания цифровых компетенций российской школой, адресованной как действующему кадровому составу отрасли, так и будущим педагогам», – указано в обращении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.04.20

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