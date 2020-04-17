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Пятница, 17 апреля 2020, 11:23 мск

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Всероссийские проверочные работы в школах перенесли на осень

Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на начало следующего учебного года. Оценки за них ставить не будут. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на брифинге в правительстве в пятницу.

Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать ученики 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», – сказал Кравцов (цитата по стенограмме брифинга, опубликованной на сайте кабмина).

Министр добавил, что результаты этих работ в начале нового учебного года не будут аттестацией самих школьников – «за них не будут выставляться оценки». Кравцов пояснил, что ВПР «будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса». «Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях», – отметил глава Минпросвещения.

Всероссийские проверочные работы проводят с 2015 года в конце учебного года по отдельным предметам, чтобы оценить уровень подготовки школьников с учетом требований государственных образовательных стандартов.

Москва, Наталья Петрова

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