Школьников в РФ решили переводить на удаленку при вспышках простудных заболеваний

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что полученный во время эпидемии коронавируса опыт перевода школьников на онлайн-обучение будет использоваться в будущем во время вспышек простудных заболеваний в стране. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции в четверг, 25 июня.

Музаев отметил, что в России регулярно осенью и весной регистрируются вспышки простудных заболеваний. В связи с этим, по его мнению, необходимо делать так, чтобы эти вспышки, когда порой «по пол-класса дома сидят» проходили незаметно «для тех даже, кто болеет, без ущерба». «Чтобы он (заболевший учений – прим. ред.) мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке», – заявил чиновник, подчеркнув, что « это все надо делать и доводить эту систему до ума». Он полагает, что нужно обязательно заниматься данным вопросом, несмотря на то, что «на это уйдет несколько лет».

Напомним, из-за распространения коронавируса все школы России весной перешли на дистанционное обучение. Родители и ученики жаловались на технические сбои и трудности в работе образовательных онлайн-площадок. Несмотря на это, власти не стали переносить ЕГЭ на следующий год, а лишь сдвинули сроки проведения экзаменов.

В конце апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал, что российские школы не были готовы к переходу на дистанционное обучение. По его словам, существовавшие к тому моменту образовательные онлайн-платформы нельзя было назвать неотъемлемой частью учебы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.06.20

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