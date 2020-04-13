В Челябинске напали на аптеку: орудовали топором (ВИДЕО)

В Челябинске мужчина в медицинской маске устроил разгром в аптеке. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 12 апреля в Металлургическом районе. Мужчина в маске зашел в торговый зал, достал из-за пазухи топор и уронил одну из витрин, взял там какой-то предмет. В это время из служебного помещения выбежала фармацевт и бросилась к входной двери, но не успела. Грабитель ее нагнал и повалил на пол.

Женщина пыталась вырваться. Поскольку в руках у грабителя был не только топор, но и предмет, выхваченный из витрины, ей это, в конце концов, удалось: женщина заскочила обратно в служебное помещение.

Но грабитель выломал дверь и кинулся за ней. Через некоторое время он снова появился в торговом зале, пометался от витрины к витрине и убежал, оставив добычу на месте преступления.

Видео Instagram-канала @no_kriminal

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Что стало с фармацевтом, пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.04.20

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