Челябинец с молотком совершил набег на продуктовый магазин

В Челябинске парень пытался ограбить продуктовый магазин, вооружившись молотком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Витязь», инцидент произошел 12 апреля.

«Вооружившись молотком, нетрезвый молодой человек отправился в магазин за «добавкой», – рассказали представители предприятия. – На кассе он потребовал у продавца бесплатно отдать ему алкоголь и сигареты, пояснив, что денег у него нет. Для того, чтобы обозначить серьезность своих намерений, он пригрозил молотком».

Не растерявшись, сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, после чего парень поспешил скрыться. Правда, далеко уйти ему не удалось, так как к месту ЧП прибыли сотрудники охранного предприятия.

Убегая от охранников, челябинец попытался избавиться от инструмента, и случайно запустил его в лобовое стекло припаркованной рядом иномарки. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

Напомним, вчера же, 12 апреля, мужчина в медицинской маске, вооруженный топором, напал на аптеку в Металлургическом районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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