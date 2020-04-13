Челябинская область остается самым криминальным регионом Урала

Челябинская область сохранила печальное лидерство по числу зарегистрированных преступлений среди регионов УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал продолжает оставаться одним из наиболее криминальных регионов России. Это следует из доклада МВД «Состояние преступности в России за январь-февраль 2020 года», опубликованного на официальном сайте ведомства.

Как и годом ранее, Челябинская область вошла в первую пятерку регионов по числу зарегистрированных преступлений. С цифрой в 10,2 тысячи преступлений Южный Урал занимает четвертое место.

Больше оказалось только в Москве (23,9 тысячи), Московской области (12,1 тысячи) и Краснодарском крае (12 тысяч). Замыкает пятерку Ростовская область (9,6 тысячи).

В УрФО Челябинская область по-прежнему занимает первое место по числу зарегистрированных преступлений. При этом на долю региона приходится почти третья часть об их общего числа в УрФО (30,9 тысячи). В МВД также отмечают, что количество зарегистрированных преступлений выросло на Южном Урале на 4% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

На втором месте среди уральских субъектов Федерации расположилась Свердловская область (9 тысяч преступлений, рост на 4,8%). Третьей следует Тюменская область с автономными округами (8,7 тысячи, +5,4%).

Замыкает уральский рейтинг Курганская область – 2,9 тысячи зарегистрированных преступлений, рост на 0,6%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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