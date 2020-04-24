Челябинская область попала в еще один анти-рейтинг МВД

Южный Урал вошел в десятку лидеров по количеству преступлений в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более трети преступлений в Челябинской области совершается в общественных местах. Таковы данные МВД по итогам первых трех месяцев 2020 года.

Южный Урал разделил 5-7 места анти-рейтинга с Карелией и Ульяновской областью.

Лидером по количеству преступлений в общественных местах стала Воронежская область (41,2%). Далее следуют Москва (39,3%) и Санкт-Петербург (38,1%).

«Также в десятке регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах, оказались Республика Тыва (36,6%), Челябинская и Ульяновская области, Карелия (36%), а также Самарская (35,1%), Волгоградская (34,2) и Свердловская (34,2%) области», – сообщает РЕН ТВ. Всего с начала года в общественных местах в РФ было совершено 154 тысячи преступлений.

Напомним, ранее Челябинская область заняла четвертое место среди самых криминальных регионов России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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