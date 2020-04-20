Месяц с коронавирусом: чем выше заболеваемость, тем ниже самодисциплина (ИНФОГРАФИКА)

Интерактивный график заболеваемости коронавирусом в Челябинской области с начала эпидемии

На фоне стремительно взлетающей заболеваемости коронавирусом Челябинск продолжает демонстрировать поразительную беспечность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прошел ровно месяц с того дня, как в регионе был зафиксирован первый случай инфицирования.

Напомним, 21 марта власти объявили, что коронавирус подтвержден у молодого жителя Миасса, вернувшегося из Андорры. Пока к парню пришли врачи, чтобы взять анализ, он умудрился побродить по городу, сходить на работу, в бар и зайти в несколько магазинов.

На сегодняшний день в регионе 97 заболевших. Инфекция выявлена в половине территорий области.

Самым юным инфицированным на сегодняшний день является 6-месячный житель Кизильского района: болезнь протекала бессимптомно, ребенок уже выписан.

Самый взрослый заболевший – 88-летний челябинец, который за пределы региона не выезжал, с зараженными не контактировал. У него болезнь протекает тяжело, осложняется пневмонией. В целом, подобное осложнение отмечается у каждого четвертого заразившегося южноуральца.

Сегодня было объявлено о первом летальном исходе. И сегодня же Челябинск поставил антирекорд по индексу самоизоляции: в дневные часы этот показатель составил всего 1,8.

Круче «зажигали» только в Новосибирске – 1,7. Оба города оказались хуже всех миллионнников по самодисциплине как сегодня, так и за минувшие сутки.

Ситуацию осложняет невнятная позиция региональных властей, которая декларирует жесткие ограничения, но практически не контролирует их исполнение, устраивает показательные акции по пресечению одних массовых нарушений (например, молодежной тусовки у памятника Курчатову) и демонстративно закрывает глаза на другие, как это было с пасхальными службами.

В результате, горожане, устав от неопределенности и бездействия, начинают восстанавливать привычный ритм жизни, игнорируя опасность заражения.

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 20.04.20

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