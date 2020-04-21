Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Южном Урале составило 107 человек. Больше всего больных в Магнитогорске

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 10 новых случаев. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Выписаны 38 человек.

В больницах остаются 68 человек: Ашинский район – 2, Бреды – 1, Верхний Уфалей – 4, Златоуст – 8, Катав – Ивановский район – 1, Кизильский район – 2, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 2, Магнитогорск – 18, Миасс – 1, Сосновский район – 1, Трехгорный – 2, Троицкий район – 1, Уйский район – 1, Челябинск – 17, Чебаркульский район – 1, жители других субъектов РФ – 4 человека.

В области зафиксирован один летальный исход.

Более подробная статистика (на 20.04.20) и инфографика здесь.

Челябинск, Светлана Намская

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