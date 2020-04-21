В Челябинской области определились с форматом торжеств в честь Дня Победы: большинство мероприятий пройдут онлайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», командование Центрального военного округа запланировало на 9 мая торжественное построение военных частей и соединений, а также возложения венков к мемориалам погибших в Великой Отечественной войне. Решается вопрос о проведении в Челябинске персональных трансляций мини-парада для ветеранов: такой опыт уже есть в Екатеринбурге.

Если удастся решить все технические вопросы, то экраны для трансляции разместят под окнами ветеранов, чтобы они, не выходя из дома, могли наблюдать за происходящим. В условиях пандемии отменили и шествие «Бессмертного полка»: акцию решено провести в онлайн-формате. Южноуральцам предложено прислать в оргкомитет видео (не больше 20 секунд) или фотографии с рассказами о воевавших родственниках. 9 мая все собранные материалы обещают продемонстрировать в Интернете.

В соседних регионах уральцам предлагают выставить портреты в окнах и на балконах, жители Челябинской области тоже могут воспользоваться этой идеей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.04.20

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