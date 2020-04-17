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Пятница, 17 апреля 2020, 15:57 мск

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Уральские военные устроили для ветерана парад прямо под окнами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня военнослужащие Центрального военного округа провели персональный парад Победы для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина. В мероприятии использовали КамАЗ с передвижным телеэкраном, на котором ветерану показали плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Яркие моменты события – в нашем видео.

Парад для ветерана

Сами военнослужащие говорят, что в таком формате они впервые поздравляют фронтовиков. Меры были предприняты, чтобы защитить ветерана от потенциальной опасности заболеть коронавирусом.

Михаилу Чечулину 95 лет. На фронт он был призван в 1943 году. Воевал в составе 157-го минометного полка 10-й Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва ставки резерва верховного командования. Победу встретил в Бресте. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Сегодня Михаила Павловича поздравили с 75-й годовщиной Великой Победы и вручили подарочный набор и памятную медаль «135 лет артиллерии».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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