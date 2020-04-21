В южноуральских аптеках пропали дешевые лекарства

В Троицке прокуратура потребовала от аптек закупить необходимые лекарственные препараты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку исполнения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств.

«Установлено, что в аптеке по улице Советская в Троицке отсутствует лекарственный препарат «парацетамол» в таблетках, включенный в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 федерального закона «Об обращении лекарственных средств» аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный правительством РФ и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, напомнили в надзорном ведомстве.

При этом парацетамол входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Аналогичное нарушение также выявлено в другой аптеке в Троицке.

По результатам проверки в адрес ООО «Бета Живика» и ООО «Южфарм» прокурором города внесены представления об устранении выявленных нарушений и принятии мер по закупке лекарственного препарат «парацетамол» в таблетках в необходимом объеме.

Устранение нарушений поставлено на контроль.

Впрочем, удастся ли аптекарям выполнить требования прокуратуры, неизвестно. На этой неделе крупнейшие производители лекарств уведомили минпроторг о возможном прекращении выпуска дешевых лекарств. В число «отказников» попал и парацетамол.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.04.20

Россия в режиме онлайн-протеста: есть ли смысл в виртуальных митингах. / Райбольница Катав-Ивановска не оборудовала «скорые» всем необходимым. / В Златоусте среди заболевших коронавирусом – два медика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»