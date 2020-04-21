Производители прекращают выпуск дешевых лекарств

Крупнейшие российские производители лекарств приостанавливают производство нескольких препаратов из списка жизненно важных (ЖНВЛП). В зоне риска оказались парацетамол, димедрол и ибупрофен. Падение курса рубля и пандемия коронавируса усугубили ситуацию, производить дешевые таблетки стало невыгодно.

В Минпромторг обратились семь фармацевтических компаний. Они заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, пишет «Коммерсант». Решение связано с низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и, как следствие, отрицательной рентабельностью их производства.

Например, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г составляет 10,1 рубля. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 рубля. Вместе с тем увеличился спрос на импортные субстанции из-за вспышки Covid-19, а также выросла их стоимость, указывают участники рынка. Падение курса рубля по отношению к иностранным валютам усугубило ситуацию.

Часть лекарств уже покинули российский рынок из-за нерентабельности обращения в 2014 году. На сегодняшний день одна из фармкомпаний уже приостановила выпуск парацетамола, ибупрофена и ряда других препаратов.

В марте на фоне пандемии коронавируса наблюдался ажиотажный спрос на эти препараты. В первую неделю апреля продажи в аптеках уже сократились в среднем на 20% год к году, это объясняется введенным режимом самоизоляции, а также сделанными запасами, которых может хватить на срок до шести месяцев. В начале лета фармацевтическую розницу традиционно ждет падение спроса, из-за чего цены на ряд категорий лекарств снизятся сами.

Москва, Зоя Осколкова

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