Коронавирусный кризис подстегнет рост цен на лекарства в России

В России из-за значительного роста тарифов на перевозку в условиях пандемии коронавируса могут взлететь в цене фармацевтические субстанции и выпускаемые из них лекарства. При этом ряд препаратов могут исчезнуть с рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты руководителей двух отечественных фармкомпаний.

Согласно данным RNC Pharma, большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – зарубежные. В частности, больше половины из них – китайские (51,7%), доля индийского сырья составляет 26%, на европейские и российские субстанции приходится 22,3%.

Как отметил глава компании-производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов, до коронавирусного кризиса транспортировку сырья осуществляли как грузовые, так и пассажирские самолеты. Однако сейчас пассажирское авиасообщение практически полностью прекращено, в том числе и по этой причине цена на перевозку субстанций и лекарств увеличилась в 5-6 раз, приводит расчеты Семенов. В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк со ссылкой на данные World Courier.

По мнению Семенова, рост тарифов на перевозки приводит к повышению цен на субстанции, реактивы и другое сырье. При этом некоторые препараты, к примеру, парацетамол и азитромицин, исчезают с рынка, отметил он.

Ранее семь россиских фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. В зоне риска оказались парацетамол, димедрол и ибупрофен. Фармкомпании заявили, что производить дешевые таблетки стало невыгодно. Они указывают, что на эти лекарства установлена низкая максимально допустимая цена, и поэтому рентабельность их производства отрицательна.

В то же время вырос спрос на импортные субстанции из-за пандемии COVID-19, а также поднялась их стоимость, отметили участники рынка. Падение курса рубля по отношению к иностранным валютам усугубило ситуацию.

Часть лекарств уже исчезли с российского рынка из-за нерентабельности производства в 2014 году. На сегодняшний день одна из фармкомпаний уже приостановила выпуск парацетамола, ибупрофена и ряда других препаратов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.20

Эксперт назвал регион России с лучшей ситуацией по коронавирусу. / Число подтвержденных случаев COVID-19 на Южном Урале превысило 500. / Главный дипломат Европы дал оценку вероятности распада ЕС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»