На Южный Урал обрушатся дожди и ветер

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом усилении ветра, дождях и грозах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 22 апреля, на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах – до сильных, местами – грозы. Порывы ветра до 22 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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