Для пациентов мало, а для уборки – в самый раз: персонал психиатрической лечебницы в Челябинске выгоняют на «субботник» во время карантина

В Челябинске сотрудников психоневрологического диспансера отправляют на «субботник» во время карантина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 22 апреля, руководство областной психоневрологической больницы №1 намерено вывести сотрудников на весеннюю уборку. Об этом рассказали возмущенные медики.

По их словам, «субботник» будет проходить на территории больницы, а также на сопредельной территории. При этом по телефонам горячих линий, открытых для информирования южноуральцев о ситуации с коронавирусом, челябинцам не смогли объяснить, насколько это допустимо в условиях режима самоизоляции.

А вот руководство медучреждения ничего экстраординарного в происходящем не видит. «Мы работаем в полном объеме, как любая медицинская организация, – цитирует 74.RU заместителя главврача Ольгу Барковскую. – У нас на сегодняшний день эпидситуация спокойная, поступление небольшое, только в экстренной ситуации. Никаких ограничений по проведению субботника от Роспотребнадзора у нас нет. Отделение выходит с соблюдением всех мер безопасности: в масках, с соблюдением дистанции. Под своими окнами уберут листву, что здесь такого? Мы за территорию больницы никого не отправляем. Я не понимаю, что мы недопустимого делаем – коронавирус не лежит на газоне после снега».

Напомним, в начале апреля из больницы в срочном порядке выписывали пожилых пациентов. Среди аргументов, которые руководство больницы выдвигало родственникам, требуя немедленно забрать пенсионеров, была острая нехватка персонала. Но для уборки территории сотрудники нашлись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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