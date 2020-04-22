В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19

В Златоусте умерлда пациентка с коронавирусной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 9 новых случаев. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Таким образом, всего в Челябинской области зарегистрировано 116 случаев COVID-19.

Вчера скончалась пациентка из Златоуста. Причина – онкологическое заболевание, сопутствующее заболевание – коронавирусная пневмония.

Выписаны 38 человек.

В больницах остаются 78 человек.

Ранее в области был зафиксирован еще один летальный исход.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.04.20

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