На Южном Урале коронавирусом заразили три десятка онкобольных

В Златоусте коронавирусом массово заболели пациенты онкологического отделения.

Как уже сообщал «Новый День», в городской больнице №1 инфекция подтверждена у 44 пациентов и медиков. Оказалось, что вспышка произошла в онкологическом отделении: инфекция выявлена у трех десятков больных. Об источнике заражения пока не сообщается.

Но известно, что 21 апреля в Златоусте скончалась пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, у которой развилась коронавирусная пневмония. Кроме того, инфекция подтверждена и реанимационной сестры, ухаживавшей за скончавшейся пенсионеркой.

Сейчас раковый корпус горбольницы №1 переведен в режим обсерватора, это значит, что все находящиеся в нем пациенты и медики не смогут покинуть больницу, пока не пройдет 14 дней с момента выявления последнего случая коронавируса.

«В связи с закрытием отделения онкобольных из Златоуста сейчас будут госпитализировать в больницу Миасса, урологию тоже заберет на себя Миасс, – цитирует 74.RU замминистра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина. – Экстренную хирургию откроем на базе травмоцентра, там есть вторая операционная. Городская больница сейчас развернута по СOVID-19, пациентов с кишечными инфекциями будем направлять в Кусу. Пневмонии остаются в Златоусте, для них есть отделение на Метзаводе на втором этаже».

Издание отмечает, что исполняющей обязанности главврача горбольницы №1 диагностирована внебольничная пневмония. Екатерина Паутова самоизолировалась, ее результаты на COVID-19 пока неизвестны.

Напомним, губернатор Алексей Теклер причиной вспышки коронавируса в ГКБ№1 Златоуста назвал ошибки в оказании медицинской помощи.

Златоуст, Павел Зварзин

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